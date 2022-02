Inchiesta Open | annullati i decreti di perquisizione e sequestro a Marco Carrai

Advertising

petergomezblog : Inchiesta Open, la Cassazione annulla i sequestri a Carrai: è la terza volta. I pm dovranno restituire tutto all’im… - repubblica : Inchiesta Open, la Cassazione: illegittimi i sequestri a Carrai [di Luca Serranò] - ilriformista : La Corte Suprema ha annullato l’ordinanza nell’ambito dell’inchiesta sul caso #open - paolacsc : RT @GuidoCrosetto: Per 3 volte la Cassazione ha detto ai magistrati di Firenze che il sequestro fatto in relazione all’inchiesta Open, non… - ritaglia1gmail : RT @silvio_garofalo: Il Gup di Firenze che il 4 aprile dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di Renzi, dopo che tre sentenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Open

Le disposizioni della Cassazione. L avvocato dell imprenditore: 'Si chiude la questione, non sussiste neppure l ipotesi astratta di finanziamento illecito ai ...... e in via definitiva, l'ordinanza del tribunale del riesame che rigettava il ricorso contro i sequestri subiti dall'imprenditore Marco Carrai nell'ambito dell'su. Inoltre, la ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Marco Carrai nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open. Lo rende noto l'avvocato Massimo Dinoia, uno dei difensori di Carrai, specificando che la Cassazione ha annullato senza rinvio, ... ...