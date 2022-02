Incendio del traghetto diretto a Brindisi: soccorritori, nessun naufrago in mare Altre fonti: potrebbero esserci persone intrappolate nella nave (Di sabato 19 febbraio 2022) Proseguono le ricerche di dodici dispersi dopo l’Incendio a bordo di ieri notte. Stando al resoconto dell’agenzia Ansa i soccorritori hanno riferito di non avere rinvenuto nessun naufrago nello specchio d’acqua in cui il traghetto diretto a Brindisi ha preso fuoco al largo della Grecia. Secondo Altre fonti, sempre nel resoconto Ansa, alcune persone potrebbero essere rimaste intrappolate nella nave. L'articolo Incendio del traghetto diretto a Brindisi: soccorritori, nessun naufrago in ... Leggi su noinotizie (Di sabato 19 febbraio 2022) Proseguono le ricerche di dodici dispersi dopo l’a bordo di ieri notte. Stando al resoconto dell’agenzia Ansa ihanno riferito di non avere rinvenutonello specchio d’acqua in cui ilha preso fuoco al largo della Grecia. Secondo, sempre nel resoconto Ansa, alcuneessere rimaste. L'articolodelin ...

Advertising

emergenzavvf : #13febbraio, 39 anni fa l’#incendio del cinema Statuto a #Torino. Dopo quella drammatica esperienza cambiarono le n… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un servizi… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il capo della squadra di soccorso ha detto che ci sono state già ricerche in mare di naufraghi del traghetto in fiamme Eu… - CNRsocial_ : In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un… - fseviareggio : RT @Agenzia_Ansa: Il capo della squadra di soccorso ha detto che ci sono state già ricerche in mare di naufraghi del traghetto in fiamme Eu… -