"In tutto l'universo" – Brano che i Modà avrebbero portato a Sanremo 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono tornati ieri i Modà, con un nuovo Brano: "In tutto l'universo" "In tutto l'universo" dei Modà è in tendenza su YouTube Il videoclip ufficiale è già in tendenza su YouTube al posto nr.32! Entrare in tendenza su YouTube Italia non è come entrare in classifica su FIMI, perché la classifica di YouTube non include solo i video musicali ma tutti i video in generale (musica, videogames, podcast, ecc.) più visti in Italia! Un risultato speciale che, ancora una volta, attesta come i Modà siano la band più amata in Italia. Successo reso speciale anche dal fatto che i Modà non hanno più l'appoggio di alcuna radio. Oltre al litigio con RTL, Radio Italia e RDS, neanche il gruppo Mediaset trasmette la band con la stessa frequenza di molti ...

