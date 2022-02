Golf | Joaquin Niemann mantiene la testa a metà Genesis Invitational Francesco Molinari 44°

(Di sabato 19 febbraio 2022) Si è concluso nella notte italiana il secondo giro al, di scena in California con tutta la tradizione di cui è in possesso all’interno del PGA Tour. Al comando c’è il cileno, autore di un gran giro in -8 che gli consente di tenersi la leadership con lo score complessivo di -16. Uno spettacolare inizio il suo, visto e considerato che nelle prime due tornate ha realizzato sempre 63; per lui oggi eagle alla 1, poi sette birdie e un bogey. Alle sue spalle si conferma l’americano Cameron Young, per la verità anche il migliore di giornata grazie al suo -9 fatto fruttare soprattutto nelle nove buche finali (per lui quelle dalla 1 alla 9: è partito dalla 10), in cui realizza un importante -6 che funziona da base per il suo complessivo -14. Completa per ora il podio il numero 8 del mondo, ...

