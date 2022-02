Formazioni ufficiali Sampdoria Empoli: le scelte degli allenatori (Di sabato 19 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Sampdoria Empoli match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria Empoli, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022. Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Candreva; Sabiri, Quagliarella, Caputo. All.: Giampaolo Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Zurkowski; Bajrami, Cutrone; Pinamonti. All.: Andreazzoli L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Candreva; Sabiri, Quagliarella, Caputo. All.: Giampaolo(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Zurkowski; Bajrami, Cutrone; Pinamonti. All.: Andreazzoli L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Reggina_1914 : IN CAMPO COSÍ ???? Qui per le formazioni ufficiali ???? - Blucerchiando : Le formazioni ufficiali di #SampEmpoli Sampdoria 4-3-1-2: Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, E… - Fantacalcio : Sampdoria-Empoli: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Sampdoria-Empoli, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: La 26^ giornata di Serie A prosegue a Marassi,… - TSTARANTO : Taranto-Catanzaro: le formazioni ufficiali, fuori Marsili -