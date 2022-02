Fibromialgia | qual è l’impatto sulla psiche di chi ne soffre

Leggi su dilei

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ci sono molti casi in cui una malattia fisica, caratterizzata dal dolore, diventa una minaccia anche per il benessere psicologico. Ma almeno, nella stragrande maggioranza delle condizioni, esiste la conoscenza e la comprensione da parte degli altri del quadro patologico. Per la, che provoca dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare a schiena e cervicale, stanchezza, insonnia, depressione e ansia, diventa difficile fa capire agli altri la propria sofferenza ed il malessere che si vive. Così, lo stato emotivo tende a peggiorare nel tempo. Occorre cambiare la situazione, considerando anche che a soffrire disono soprattutto le donne in età lavorativa, intorno ai 40 anni. Dobbiamo convincerci che non è una malattia immaginaria, come ancora tanti pensano. A rilanciare l’attenzione su queste tematiche è una ricerca ...