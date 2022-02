Dybala, infortunio e addio Juve? Le riflessioni della società (Di sabato 19 febbraio 2022) Una sostituzione dopo dieci minuti del secondo tempo; Dybala continua ad avere problemi fisici e la società ora deve riflettere. Ieri sera si è giocato il derby di Torino; match terminato uno a uno con Dybala uscito per un problema muscolare. Ennesimo infortunio subito dall’argentino che fatica a trovare la giusta continuità fisica. Il rinnovo sembra sempre più lontano. Getty ImagesIl pareggio che complica la situazione quarto posto e il problema muscolare subito da Dybala costretto ad uscire al decimo minuto della ripresa. Per l’argentino si parla di affaticamento muscolare; non dovrebbe essere nulla di grave in vista del match di andata di Champions League contro il Villarreal. Francesca Cipriani in versione professoressa: occhiali provocanti e vestito in pelle Indipendentemente ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Una sostituzione dopo dieci minuti del secondo tempo;continua ad avere problemi fisici e laora deve riflettere. Ieri sera si è giocato il derby di Torino; match terminato uno a uno conuscito per un problema muscolare. Ennesimosubito dall’argentino che fatica a trovare la giusta continuità fisica. Il rinnovo sembra sempre più lontano. Getty ImagesIl pareggio che complica la situazione quarto posto e il problema muscolare subito dacostretto ad uscire al decimo minutoripresa. Per l’argentino si parla di affaticamento muscolare; non dovrebbe essere nulla di grave in vista del match di andata di Champions League contro il Villarreal. Francesca Cipriani in versione professoressa: occhiali provocanti e vestito in pelle Indipendentemente ...

