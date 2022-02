Cassano | gaffe clamorosa | Juventus-Torino? Golia ha dimostrato di essere più forte di Davide

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nessun vincitore ne vinto nel derby della Mole tra, terminato 1-1. Un pareggio molto più prezioso per i granata che per i bianconeri. A commentare la sfida anche Antonio...

Ultime Notizie dalla rete : Cassano gaffe

E' stato duro Antonioalla Bobo - tv di Vieri su twitch ma FantAntonio è incappato in unaclamorosa quando ha provato a fare un parallelo con una vicenda biblica. 'Guardate quanto costa ...Antonioin diretta sulla Bobo Tv su Twitch parla del derby di Torino ed esalta la grande prestazione ... Poi la: "Stasera Golia ha dimostrato di essere molto più forte di Davide"Ospite fisso della Bobo TV, trasmissione in onda il lunedì e il venerdì sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato senza peli sulla lingua del derby Torino-Juventus: "Stasera ...Continuano gli attacchi di Cassano alla Juventus; questa volta il diretto interessato è Vlahovic, nuovo centravanti bianconero. Cassano non smette di prendere di mira la Juventus; l’ultimo atto della ...