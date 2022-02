Baggio ricorda: “Non riesco a dimenticare quel giorno a Pasadena” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ti rimproveri qualche cosa, ogni tanto? Si. Una roba sola… purtroppo è qualcosa che non riesco a dimenticare: quel giorno a Pasadena (il rigore fallito ai Mondiali del ’94, ndr)”. A Dribbling su Rai2, in occasione dei suoi 55 anni, Roberto Baggio apre l’album dei ricordi. “Gli anni – assicura il Divin Codino – purtroppo si sentono e passano per tutti. Però bisogna avere lo spirito giusto per affrontarli. Mi sembra che il tempo stia correndo troppo veloce. Forse l’eta’, forse gli impegni, tutto sembra correre molto più veloce di una volta. Per fortuna ho tantissimi amici nel mondo ed ho avuto veramente tanti, tanti messaggi di grande affetto e grande amicizia, per cui sono molto felice di questo”. Baggio racconta i suoi due anni passati con la pandemia: “Credo che ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ti rimproveri qualche cosa, ogni tanto? Si. Una roba sola… purtroppo è qualcosa che non(il rigore fallito ai Mondiali del ’94, ndr)”. A Dribbling su Rai2, in occasione dei suoi 55 anni, Robertoapre l’album dei ricordi. “Gli anni – assicura il Divin Codino – purtroppo si sentono e passano per tutti. Però bisogna avere lo spirito giusto per affrontarli. Mi sembra che il tempo stia correndo troppo veloce. Forse l’eta’, forse gli impegni, tutto sembra correre molto più veloce di una volta. Per fortuna ho tantissimi amici nel mondo ed ho avuto veramente tanti, tanti messaggi di grande affetto e grande amicizia, per cui sono molto felice di questo”.racconta i suoi due anni passati con la pandemia: “Credo che ...

