Atp Doha 2022, vendetta e titolo per Bautista Agut: spodestato Basilashvili (Di sabato 19 febbraio 2022) Roberto Bautista Agut è nuovamente campione nel torneo Atp di Doha. Lo spagnolo, vincitore sul cemento qatariota già nel 2019, quest'oggi ha sconfitto in finale per 6-3 6-4 in un'ora e ventisei minuti Nikoloz Basilashvili. Quest'ultimo aveva battuto l'iberico proprio nell'ultimo atto della passata edizione. Stavolta l'impresa non è riuscita nonostante il georgiano in entrambi i set sia riuscito ad andare avanti di un break. Il nativo di Castellon de la Plana, però, ha trovato sempre il modo di rimanere attaccato alla partita riuscendo incredibilmente a chiuderla in due parziali. Ennesima dimostrazione di solidità e costanza nella carriera di Bautista, che ha sollevato al cielo il suo decimo titolo personale. SportFace.

Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Ha recuperato un break di svantaggio in ogni set e ha spodestato il campione di Doha vendicando la sconfitta dello scorso… - sportface2016 : #AtpDoha | Vendetta e titolo per #BautistaAgut: spodestato #Basilashvili - im_jordanv : ???? | RBA IS BACK! Roberto Bautista Agut torna a vincere un titolo ATP dopo più di 3 anni, proprio qui a Doha. Si è… - FiorinoLuca : Ha recuperato un break di svantaggio in ogni set e ha spodestato il campione di Doha vendicando la sconfitta dello… - livetennisit : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Berr… -