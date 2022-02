Assegno unico e nuova Irpef, la guida: fino a 1.900 euro in più per famiglie più povere (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 1,13 milioni i nuclei - secondo i calcoli del Mef - che godranno dei maggiori benefici dell'entrata in vigore dell'Assegno unico e della riforma dell'Irpef. Sono quelle famiglie meno... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 1,13 milioni i nuclei - secondo i calcoli del Mef - che godranno dei maggiori benefici dell'entrata in vigore dell'e della riforma dell'. Sono quellemeno...

