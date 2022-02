Afghanistan | l' addio a Haidar | il bambino di cinque anni caduto in un pozzo

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: Al @Centro_Pime il dramma dell’#Afghanistan Il 23 febbraio alle 18.30 incontro con lo scrittore @FarhadBitani a partir… - CiaoKarol : Addio ad Haidar, il bimbo di 9 anni caduto in pozzo: ‘Ci ha lasciati per sempre’: Afghanistan: morto il bimbo cadut… - chiesadimilano : Al @Centro_Pime il dramma dell’#Afghanistan Il 23 febbraio alle 18.30 incontro con lo scrittore @FarhadBitani a pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan addio

Agenzia ANSA

Una comunita' afgana celebra il funerale di Haidar, il bambino di 9 anni caduto tre giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il bimbo ...di Emmanuel Macron"coordinato" dei francesi e delle forze Ue in 6 mesi. L'annuncio davanti ai leader africani ... paragone con il repentino e caotico abbandono americano dell'. Quindi, ...Una comunita' afgana celebra il funerale di Haidar, il bambino di 9 anni caduto tre giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il ...Haidar, 9 anni, non ce l’ha fatta. È morto. Il bambino era caduto due giorni fa dentro un pozzo profondo 25 metri in un remoto villaggio dell’Afghanistan. Nelle ultime ore le autorità avevano lanciato ...