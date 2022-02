Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 17:15 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 17.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL-INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ANAGNINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VIA APPIA CON CODE FINO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN SENSO OPPOSTO SEMPRE CODE ALTEZZA SALARIA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E L’INNESTO CON LA Roma TERAMO SULL ECONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DAL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO IN COMPLANARE DALL’USCITA TOR CERVARA SULLA NOMENTANA DA VIA KANT FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI PASSIAMO SULLA PONTINA CODE VERSO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022)DEL 18 FEBBRAIOORE 17.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL-INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ANAGNINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VIA APPIA CON CODE FINO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN SENSO OPPOSTO SEMPRE CODE ALTEZZA SALARIA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E L’INNESTO CON LATERAMO SULL ECONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DAL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN COMPLANARE DALL’USCITA TOR CERVARA SULLA NOMENTANA DA VIA KANT FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI PASSIAMO SULLA PONTINA CODE VERSO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Aspi, 30 minuti di stop per tenere alta attenzione sulla sicurezza ROMA " Uno stop di 30 minuti in tutti i cantieri e le attività produttive del Gruppo Aspi per tenere ...di potenziamento della rete e i quasi 4.000 dipendenti che lavorano a presidio della viabilità ...

Galleria Comelico. La Provincia esprime preoccupazione 'Gli interventi sulla galleria sono importanti e utili per garantire la viabilità della valle. Ma ... lontano da Roma'.

