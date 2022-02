Traffico di droga tra Sudamerica e Litorale: un veliero carico di cocaina nascosta nel carbone (Di venerdì 18 febbraio 2022) droga. Un Traffico di cocaina fiorente, attivo e sempre in espansione quello che collegava il Litorale laziale con le rotte Sudamericane di Panama e Colombia. Località, queste, che non hanno bisogno di presentazioni quando si parla di import-export di droga, in particolare cocaina. Nel marzo del 2019, come fa sapere il Messaggero, Giacomo Madaffari, uno dei capi del Traffico di stupefacenti secondo gli investigatori, postava su Facebook una foto che ritraeva un’imbarcazione. Più tardi si scoprirà che era il mezzo attraverso il quale la droga arrivava sul Litorale. Leggi anche: Vasta operazione anti droga, blitz all’alba del Commissariato di Polizia Anzio e Nettuno Lo schema operativo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022). Undifiorente, attivo e sempre in espansione quello che collegava illaziale con le rottene di Panama e Colombia. Località, queste, che non hanno bisogno di presentazioni quando si parla di import-export di, in particolare. Nel marzo del 2019, come fa sapere il Messaggero, Giacomo Madaffari, uno dei capi deldi stupefacenti secondo gli investigatori, postava su Facebook una foto che ritraeva un’imbarcazione. Più tardi si scoprirà che era il mezzo attraverso il quale laarrivava sul. Leggi anche: Vasta operazione anti, blitz all’alba del Commissariato di Polizia Anzio e Nettuno Lo schema operativo del ...

Advertising

CorriereCitta : Traffico di droga tra Sudamerica e Litorale: un veliero carico di cocaina nascosta nel carbone - DeodatoRibeira : 2/2 miliardi di evasione fiscale ? bene, chiedetegli dove ha preso questo dato ma soprattutto, come si arriva a que… - lostarec : 'La violenza sembra non avere limiti ed è una conseguenza dell’acuta disuguaglianza sociale che affligge il Paese d… - gtimossi69 : RT @TelenordLiguria: Il camionista è stato arrestato per traffico internazionale di droga - TelenordLiguria : Il camionista è stato arrestato per traffico internazionale di droga -