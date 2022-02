Toyota - Con Yamaha per sviluppare un V8 a idrogeno

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lacontinua a investire nell'come carburante per motori endotermici. Il progetto, che viaggia in parallelo con quelli di elettrificazione del gruppo, ha già visto la nascita di alcuni prototipi basati sulla Yaris GR e sulla Corolla, ma prende ora una strada più estrema: è stato infatti presentato un V8 progettato insieme alla. Un aspirato aderivato dal V8 Lexus. La base di partenza dell'ambizioso progetto è quella del V8 5.0 aspirato della Lexus RC F Coupé, del quale laha rivisto testate, iniettori, aspirazione e scarico. Quest'ultimo costituisce l'elemento più curioso del prototipo: è stata infatti scelta una inusuale soluzione 8 in 1 al centro della V del motore. Il perché di questa decisione? Per la differente erogazione del motore alimentato a ...

18 febbraio 2022 - 16:00 G - ShockAuto Body Land Cruiser , il brand unisce le forze con il team della Toyota Auto Body Land Cruiser per realizzare un collaboration model dalle alte prestazioni: il GWG - 2000TLC . Il design granitico si ispira alla mastodontica auto, ormai veterana, ... oppure se sia previsto come carburante per un motore tradizionale con una applicazione simile a quella studiata dalla Toyota. È importante ricordare che la Renault ha già investito sull'idrogeno ... La Toyota continua a investire nell'idrogeno come carburante per motori endotermici. Il progetto, che viaggia in parallelo con quelli di elettrificazione del gruppo, ha già visto la nascita di alcuni ...