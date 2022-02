Torta di mele al gusto di vaniglia e dal cuore cremoso. Ricetta veloce! (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Torta di mele alla vaniglia è un dessert tradizionale, classico ma che non smette mai di conquistare i palati con la sua bontà! In questa Ricetta troviamo un ingrediente speciale, la vaniglia, che la renderà più sfiziosa e irresistibile! Con la pasta sfoglia pronta, questa Ricetta è davvero veloce, semplice e gustosa da non poterne fare a più meno. Perfetta per una pausa a metà giornata o da servire ai vostri ospiti con una buona tazza di tè. Curiose? Iniziamo! Torta di mele con ripieno alla vaniglia: Ricetta e preparazione. Per questa Ricetta, procuratevi: per la base: pasta sfoglia pronta, 1 rotolo oppure cliccate qui per realizzarla voi con poche mosse. per la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladiallaè un dessert tradizionale, classico ma che non smette mai di conquistare i palati con la sua bontà! In questatroviamo un ingrediente speciale, la, che la renderà più sfiziosa e irresistibile! Con la pasta sfoglia pronta, questaè davvero veloce, semplice esa da non poterne fare a più meno. Perfetta per una pausa a metà giornata o da servire ai vostri ospiti con una buona tazza di tè. Curiose? Iniziamo!dicon ripieno allae preparazione. Per questa, procuratevi: per la base: pasta sfoglia pronta, 1 rotolo oppure cliccate qui per realizzarla voi con poche mosse. per la ...

Advertising

Angelaamagatti : RT @Chiara48330755: @RobertoArduini1 @RaiRadio2 Va bene, me lo sono perso però lo ritrovo nel fine settimana. Ora mi riposo ho fatto una to… - MichaelGiulian2 : RT @holy__motors: Tranquille, quelli che sotto i vostri selfie vi dicono sei bellissima sono gli stessi che si scopano la torta di mele com… - sxcretgardxn : RT @sxcretgardxn: ?? ? ??????????; O5O22O22 Dolce come la torta di mele. - Chiara48330755 : @RobertoArduini1 @RaiRadio2 Va bene, me lo sono perso però lo ritrovo nel fine settimana. Ora mi riposo ho fatto un… - ivandileonardo : Questa pausa pranzo utile per fare una torta di mele -