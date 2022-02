Scuola, studenti in piazza a Napoli: "Non si puo' morire studiando" (Di venerdì 18 febbraio 2022) "I diritti devono essere pratici e non teorici. Abbiamo il diritto di vivere e non di morire". Le parole di uno studente durante il corteo di oggi a Napoli contro l'alternanza Scuola - lavoro e per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "I diritti devono essere pratici e non teorici. Abbiamo il diritto di vivere e non di". Le parole di uno studente durante il corteo di oggi acontro l'alternanza- lavoro e per ...

GiuseppeConteIT : Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino: studenti respinti dava… - Agenzia_Ansa : Oggi gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoc… - sevenseasmarina : RT @dukana2: #Studenti in piazza contro la #scuola regalata ai criminali di #Confindustria con #alternanzascuolalavoro-morte! Non ci avre… - soledelfy : RT @SegantiniE: Che tristezza vedere tanti studenti che a Torino si fanno guidare dai teppisti. L’alternanza scuola-lavoro è una cosa giust… -