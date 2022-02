Scuola, la Regione condannata a pagare le spese (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Monica De Santis La Regione Campania dovrà pagare le spese processuali a seguito del ricorso presentato da un gruppo di genitori dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole per fronteggiare l’emergenza Covid. I genitori lo ricordiamo, a gennaio, subito dopo l’ordinanza firmata dal Governatore De Luca, presentarono ricorso al Tar. Fu proprio il Tar della Campania a dare , questa volta ragione ai genitori e torto al De Luca, ordinando l’immediata riapertura delle scuole. Ora la quinta sezione del Tar della Campania si è pronunciata definitivamente sul ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza della Regione Campania che disponeva la chiusura delle scuole fino al 29 gennaio. Il Tar, che lo scorso 10 gennaio aveva sospeso l’ordinanza disponendo di fatto l’immediato rientro a Scuola dal ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Monica De Santis LaCampania dovràleprocessuali a seguito del ricorso presentato da un gruppo di genitori dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole per fronteggiare l’emergenza Covid. I genitori lo ricordiamo, a gennaio, subito dopo l’ordinanza firmata dal Governatore De Luca, presentarono ricorso al Tar. Fu proprio il Tar della Campania a dare , questa volta ragione ai genitori e torto al De Luca, ordinando l’immediata riapertura delle scuole. Ora la quinta sezione del Tar della Campania si è pronunciata definitivamente sul ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza dellaCampania che disponeva la chiusura delle scuole fino al 29 gennaio. Il Tar, che lo scorso 10 gennaio aveva sospeso l’ordinanza disponendo di fatto l’immediato rientro adal ...

