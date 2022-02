Salernitana, UFFICIALE: rescinde un portiere ex Lazio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Guido Guerrieri non è più un portiere della Salernitana. A darne notizia lo stesso club campano, con una nota apparsa sul suo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Guido Guerrieri non è più undella. A darne notizia lo stesso club campano, con una nota apparsa sul suo...

Advertising

LALAZIOMIA : Salernitana, UFFICIALE: rescinde un portiere ex Lazio - Sal_FuoriSede : C'è l' ok per l'ampliamento del limite di #spettatori negli #stadi, sarà del 75%. Manca solo la pubblicazione sulla… - sportli26181512 : Milanello, il programma di domani: rifinitura, conferenza e partenza per Salerno: Il sito ufficiale rossonero ripor… - tvoggi : SALERNITANA: LA SVOLTA E’ SERVITA Dal 13 gennaio, giorno del suo insediamento ufficiale, al 16 febbraio: in poco pi… - SalernoSport24 : Chi è Simone Barone: l'ex campione del mondo vice di Nicola. #Nicola #Salernitana -