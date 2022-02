Presunte molestie in un liceo: la giovane Calabria che non ci sta in corteo per denunciare (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una marea. Di giovani, soprattutto. L'annunciata presenza di diverse forze politiche non ha "annacquato" l' onda studentesca, spontanea , che si è riversata per le vie di Cosenza , a sostegno dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una marea. Di giovani, soprattutto. L'annunciata presenza di diverse forze politiche non ha "annacquato" l' onda studentesca, spontanea , che si è riversata per le vie di Cosenza , a sostegno dei ...

Advertising

morettweet : RT @TgrRaiCalabria: 'No alle molestie': 1500 ragazzi hanno invaso le strade di #Cosenza per partecipare alla manifestazione degli studenti… - PaoneCecchi : Nella mobilitazione nazionale di oggi degli studenti, spicca l'iniziativa di quelli calabresi che con le loro sole… - TgrRaiCalabria : 'No alle molestie': 1500 ragazzi hanno invaso le strade di #Cosenza per partecipare alla manifestazione degli stude… - infoitinterno : Presunte molestie al liceo, Dalia sentita in Procura a Cosenza - AnsaCalabria : Presunte molestie scuola:'no abusi',tanti studenti a Cosenza. In 1.500 a manifestazione dei ragazzi del 'Valentini-… -