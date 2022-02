Lovere | in piazzale Bonomelli box e parcheggi interrati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 febbraio 2022). Quasi 5 milioni per fermare i cedimenti del sottosuolo. La parte alta dipoggia sul… gesso. Non per niente è stata attiva la storica cava di gesso delle Reme. Sul… gesso sono stati costruiti negli anni 50/60 interi quartieri (la maggior parte con il famoso Piano Ina-Casa (chiamato Piano Fanfani). Ma i cedimenti in varie zone negli anni si sono accentuati, come in Trello, coinvolgendo anche il Santuario delle Sante, oggetto di ripetuti interventi di consolidamento. Adesso l’attuale amministrazione ha varato un ambizioso piano di consolidamento di un’area di più di 6 mila metri quadri, riguardante anche vie sottostanti. Un piano che prevede una spesa di circa 5 milioni di euro complessivamente di cui più di 3 milioni già finanziati dalla Regione e dal Ministero dell’Interno per quanto riguarda il quartiere Trello (un complesso edilizio da ...