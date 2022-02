LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Patrick Baumgartner per il riscatto, Francesco Friedrich per il bis Alessandro (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – Presentazione della gara – Il medagliere olimpico Buona notte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due manche della gara di bob a 4 valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 Siamo pronti per assistere alla prova che andrà a concludere il programma degli sport da budello che potrebbe portare ancor più nella leggenda Francesco Friedrich. Il fuoriclasse tedesco, infatti, in caso di medaglia d’oro anche nella prova a 4, realizzerebbe il bis della doppietta di PyeongChang. Oro nel bob a 2 e nel bob a 4 in due edizioni dei Giochi Olimpici consecutive, un risultato mai visto prima. Sulla sua strada, però, si troverà una batteria di rivali più corposa rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – Presentazione della gara – Il medagliere olimpico Buona notte amici di OA Sport e benvenuti alladelle prime due manche della gara di bob a 4 valevole per i Giochi Olimpici invernali di PechinoSiamo pronti per assistere alla prova che andrà a concludere il programma degli sport da budello che potrebbe portare ancor più nella leggenda. Il fuoriclasse tedesco, infatti, in caso di medaglia d’oro anche nella prova a 4, realizzerebbe il bis della doppietta di PyeongChang. Oro nel bob a 2 e nel bob a 4 in due edizioni dei Giochi Olimpici consecutive, un risultato mai visto prima. Sulla sua strada, però, si troverà una batteria di rivali più corposa rispetto ...

Advertising

Nicola89144151 : 10:00 Pattinaggio Velocità: Mass Start F (Finale) 12:00 Pattinaggio Figura: Coppie Programma Libero 13:00 e 14:30 B… - infoitsport : LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: guida la tedesca Nolte sulla connazionale Jamanka, al via la seconda manche - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 18 febbraio in DIRETTA: in corso pattinaggio artistico e bob - #Olimpiadi #Pechino… - ilcirotano : LIVE Pechino 2022: via col curling, poi il bob. Alle 3.30 discesa della combinata donne - - radiokemonia : Stai ascoltando: Bob Seger-We've Got Tonight (Live at the Cobo Arena, Detroit, MI 1980) La musica anni 80 solo su… -