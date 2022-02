“L’ha fatto lui”. Tomaso Trussardi, la ‘vendetta’ contro Michelle Hunziker e la figlia Aurora (Di venerdì 18 febbraio 2022) La prima puntata di Michelle Impossible è andata a gonfie vele e il sogno di Michelle Huziker si è dunque realizzato. Ovviamente vederla cantare, ballare, scherzare e commuoversi al fianco di Eros Ramazzotti è stato un evento che il pubblico non si sarebbe mai aspettato, ma che in fondo aveva sempre sognato. Ma, in tutto ciò, Tomaso Trussardi? Già qualche settimana fa aveva lanciato, elegantemente, veleno su Eros Ramazzotti, ricordando un loro sgradevole trascorso. Tomaso Trussardi aveva spiegato di essere sempre stato cosciente del fatto che mezzo Paese sognasse ancora un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e l’artista. Come avrà reagito al siparietto di Michelle Impossible, dopo che lui e l’ex compagna di vita ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 febbraio 2022) La prima puntata diImpossible è andata a gonfie vele e il sogno diHuziker si è dunque realizzato. Ovviamente vederla cantare, ballare, scherzare e commuoversi al fianco di Eros Ramazzotti è stato un evento che il pubblico non si sarebbe mai aspettato, ma che in fondo aveva sempre sognato. Ma, in tutto ciò,? Già qualche settimana fa aveva lanciato, elegantemente, veleno su Eros Ramazzotti, ricordando un loro sgradevole trascorso.aveva spiegato di essere sempre stato cosciente delche mezzo Paese sognasse ancora un ritorno di fiamma trae l’artista. Come avrà reagito al siparietto diImpossible, dopo che lui e l’ex compagna di vita ...

Advertising

ginpretura : Tangentopoli: l’inchiesta giudiziaria che ha fatto tremare la politica, ha messo sottosopra l’intero Paese e ha cam… - fattoquotidiano : Leader nel lusso, tra 2010 e 2017 il gruppo ha omesso di dichiarare 5 miliardi di utili e ha chiuso il contenzioso… - ilriformista : Amato aveva detto che non va cercato il pelo nell’uovo, poi il partito dei Pm ha tuonato e il pelo nell’uovo è stat… - Flantsope : RT @yoonutopia: Trovo che sensibilizzare alla vaccinazione fa dei bangtan persone ancora più sagge che usano il loro spazio pubblico consap… - FrancoRomanell8 : RT @ReaSilviaa: Fra un mese sarò disoccupata. Non importano le due lauree, non importa aver fatto i salti mortali per prenderle “nei tempi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha fatto Ferran Torres e il mistero della maglia che ha fatto il giro del web Corriere dello Sport