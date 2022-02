La fragola più grande al mondo viene da Israele

Advertising

MediasetTgcom24 : Ecco la fragola più grande del mondo: pesa 289 grammi e arriva da Israele #fragola - Aquilottoblu : ?? È israeliana la fragola più grande del mondo - Piergiulio58 : ?? È israeliana la fragola più grande del mondo. - RadioR101 : #R101DaRecord: pesa 289 grammi e ha una circonferenza di 34 centimetri: è la #fragola più grande del mondo????? - dmtrthegoats : @fragolediKerem Oddio scusami davvero è che mi è venuto d'istinto sono un po scosso dalla situa. Penso che comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : fragola più

... preferisce il color. In ogni caso, è il rosso il protagonista del trucco e segno di sensualità e audacia. Benissimo, ma non è tutto rosa e fiori come speriamo. Infatti, una delle sfide...Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...