Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 febbraio: Gemma confessa tutto, incarico per Stefania (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel corso della puntata di lunedì 21 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma prenderà coraggio e confesserà tutto ad Ezio. Questa presa di posizione servirà ad intenerire Colombo e a far tornare il sereno tra lui e Veronica? Intanto, Sandro crederà di essere finalmente riuscito a fare di nuovo breccia nel cuore di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel corso della puntata di lunedì 21delvedremo cheprenderà coraggio e confesseràad Ezio. Questa presa di posizione servirà ad intenerire Colombo e a far tornare il sereno tra lui e Veronica? Intanto, Sandro crederà di essere finalmente riuscito a fare di nuovo breccia nel cuore di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Claudio89361433 : @IlyRedPassion Penso che un personaggio come Dante serva al paradiso perché fa da collante tra la leggerezza e la s… - F4IRYJENSOOO : qui per ricordarvi uno dei migliori solo stage di jisoo in yuki no hana, la sua voce una delle cose più angeliche c… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6, Ezio confessa a Stefania cosa stanno nascondendo? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6, Flora resta incinta? - infoitcultura : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 21 febbraio 2022: puntata 111 -