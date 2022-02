Il Paradiso delle Signore 7 si farà: l'interprete di Marcello mette tutto a tacere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da un po' di giorni i fan de Il Paradiso delle Signore sono in allarme a causa di alcune voci, non proprio positive, riguardanti la soap opera più amata di Rai 1. tutto è cominciato quando è stato messo in giro un rumors che parla, non solo di una chiusura improvvisa della serie, ma anche dell'addio di Marcello Barbieri. Nel dettaglio si è parlato di un problema economico derivante dal fatto che la soap avrebbe dei costi di produzione elevati. Altre voci, inoltre, parlano anche dell'addio di Pietro Masotti! Voci che sono state smentite prontamente dal diretto interessato attraverso una «Stories» pubblicata all'interno del suo account ufficiale IG. Intanto emergono dettagli su quando potrebbe andare in onda l'ultima puntata di questa stagione. L'attore de Il Paradiso ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da un po' di giorni i fan de Ilsono in allarme a causa di alcune voci, non proprio positive, riguardanti la soap opera più amata di Rai 1.è cominciato quando è stato messo in giro un rumors che parla, non solo di una chiusura improvvisa della serie, ma anche dell'addio diBarbieri. Nel dettaglio si è parlato di un problema economico derivante dal fatto che la soap avrebbe dei costi di produzione elevati. Altre voci, inoltre, parlano anche dell'addio di Pietro Masotti! Voci che sono state smentite prontamente dal diretto interessato attraverso una «Stories» pubblicata all'interno del suo account ufficiale IG. Intanto emergono dettagli su quando potrebbe andare in onda l'ultima puntata di questa stagione. L'attore de Il...

