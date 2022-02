Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Russia sconfigge la Svezia agli shootout e va in finale per l’oro (Di venerdì 18 febbraio 2022) La seconda semifinale del torneo maschile di Hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si è appena conclusa con il successo agli shootout dei campioni in carica della Russia (ROC) sulla Svezia, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari e all’overtime. I russi contenderanno il titolo olimpico alla Finlandia, mentre gli svedesi sfideranno la Slovacchia per il bronzo. Primo periodo estremamente equilibrato al National Indoor Stadium di Pechino, con la Svezia che non riesce a concretizzare un power play dopo 4’29” (espulsione provvisoria di Andrei Chibisov) ed il punteggio che rimane fermo sullo 0-0 fino allo scadere dei primi venti minuti. Dopo soli 15? di gioco nel secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) La seconda semidel torneo maschile disuai Giochi Olimpici Invernali disi è appena conclusa con il successodei campioni in carica della(ROC) sulla, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari e all’overtime. I russi contenderanno il titolo olimpico alla Finlandia, mentre gli svedesi sfideranno la Slovacchia per il bronzo. Primo periodo estremamente equilibrato al National Indoor Stadium di, con lache non riesce a concretizzare un power play dopo 4’29” (espulsione provvisoria di Andrei Chibisov) ed il punteggio che rimane fermo sullo 0-0 fino allo scadere dei primi venti minuti. Dopo soli 15? di gioco nel secondo ...

