Gualtieri nomina consigliere alla legalità un ex pm di Mani Pulite

ROMA – "Sono onorato che Greco abbia accettato questo incarico. Poter contare su una professionalità di questo livello mi dà gioia e soddisfazione. Cercheremo di concentrare il lavoro su due aspetti: prevenzione della corruzione e trasparenza delle procedure, abbiamo davanti a noi obiettivi ambiziosi in termini di investimenti, come Pnrr e Giubileo, e ciò richiede massima attenzione affinché la rapidità si accompagni alla legalità. Il secondo ambito sarà il contrasto all'evasione e migliorare la riscossione, uno dei grandi problemi di Roma". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando l'ex capo della Procura di Milano Francesco Greco e già esponente del pool Mani Pulite, come consigliere alla legalità del comune di Roma.

