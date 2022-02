Grande Fratello Vip,Delia Duran chiede ad Alex di uscire dal programma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Delia appare più stanca di Belli di continuare la sua avventura nel reality e ieri, nonostante la Duran sia stata anche consacrata come prima finalista dell’edizione, ha chiesto a d Alex di andare via “Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa”, ha infatti minacciato la modella venezuelana. Al centro della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, c’è stato, ancora una volta, il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo un riavvicinamento da parte dei Belli, suggellato con momenti di intimità per la coppia, la modella sudamericana nel corso della settimana, si è infuriata più volte nei confronti del marito, a detta sua, troppo vicino e premuroso nei confronti della Sorge. In particolare ieri, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)appare più stanca di Belli di continuare la sua avventura nel reality e ieri, nonostante lasia stata anche consacrata come prima finalista dell’edizione, ha chiesto a ddi andare via “Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa”, ha infatti minacciato la modella venezuelana. Al centro della quarantaduesima puntata delVip, c’è stato, ancora una volta, il triangolo formato daBelli,e Soleil Sorge. Dopo un riavvicinamento da parte dei Belli, suggellato con momenti di intimità per la coppia, la modella sudamericana nel corso della settimana, si è infuriata più volte nei confronti del marito, a detta sua, troppo vicino e premuroso nei confronti della Sorge. In particolare ieri, ...

