GF Vip, Nathaly rivela di aver contattato Barù prima di entrare: la risposta di lui (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stando a quanto rivelato inaspettatamente da Jessica Selassié, che ne aveva sentito parlare da altre concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Nathly Caldonazzo avrebbe cercato un approccio con le Barù Gaetani già fuori dalla Casa. Entrambi, infatti, sono entrati in un secondo momento. “Un avvicinamento di Nathaly a Barù c’è stato già dalla quarantena” ha detto Jessica. “Lo trova sicuramente un uomo interessante. Poi lei ha ricevuto l’aereo da parte di uno pseudo-fidanzato e la cosa è andata a scemarsi”. Alfonso Signorini furioso con Manila Nazzaro: “Sei una bugiarda!” Solitamente calmo, il conduttore ha perso le staffe con l'ex Miss Italia, accusandola di falsità GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo e il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stando a quantoto inaspettatamente da Jessica Selassié, che ne aveva sentito parlare da altre concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Nathly Caldonazzo avrebbe cercato un approccio con leGaetani già fuori dalla Casa. Entrambi, infatti, sono entrati in un secondo momento. “Un avvicinamento dic’è stato già dalla quarantena” ha detto Jessica. “Lo trova sicuramente un uomo interessante. Poi lei ha ricevuto l’aereo da parte di uno pseudo-fidanzato e la cosa è andata a scemarsi”. Alfonso Signorini furioso con Manila Nazzaro: “Sei una bugiarda!” Solitamente calmo, il conduttore ha perso le staffe con l'ex Miss Italia, accusandola di falsità GF Vip 6,Caldonazzo e il ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Nathaly Caldonazzo è una furia contro Jessica: 'Mangi per 10, urli come una scimmia' - infoitcultura : Nathaly Caldonazzo 'Ho scritto a Barù prima del GF Vip/ 'Stavamo nello stesso hotel…' - infoitcultura : Gf Vip, lite furiosa tra Nathaly e Jessica: «Sei una pescivendola, nessuno ti vuole» - zazoomblog : GF Vip duro scontro tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié: “Non devi più …” e l’attrice al veleno risponde … -… - Ypila18 : Nessun componente dentro a quella casa a mio criterio merita la finale, davvero il peggior gf vip e non, al posto d… -