F1 | Toto Wolff | “Ripartiamo da zero | gli otto titoli costruttori non contano nulla quest’anno”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopoconsecutivi nell’era ibrida, dal 2014 in poi, Mercedes si appresta a voltare pagina come tutte le altre scuderie del circus in vista della rivoluzione regolamentare che entra in vigore a partire dal Mondiale di Formula Uno 2022. Quest’oggi si è svolta la presentazione ufficiale della nuova W13, monoposto che prenderà parte al prossimo campionato con l’obiettivo di ripetere i successi degli ultimi anni da parte del team di Brackley. “Da quando sono iniziati i lavori sulla W13 ho visto un grande entusiasmo in tutti i membri del nostro team. Verso la fine della scorsa stagione, quando il progetto si è concretizzato, ho provato una sensazione di grande passione. Entrambe le basi della nostra squadra, ovvero Brackley e Brixworth, hanno abbracciato le enormi sfide di questo nuovo regolamento tecnico per la ...