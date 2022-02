F1, Lewis Hamilton: “Non ho mai detto che mi sarei ritirato. Proviamo a vincere ancora!” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di presentazioni per le varie case di Formula 1 in vista dell’imminente inizio della nuova stagione. Oggi è stata la volta della Mercedes svelare la propria monoposto: la F1 W13, segnata per certi versi da un ritorno al passato con il ritorno dell’argento come colore principale. La stella della casa teutonica è ovviamente Lewis Hamilton che ha deciso di proseguire il suo cammino, andando a caccia del riscatto dopo la delusione cocente della passata annata, con la sconfitta all’ultimo respiro subita da Max Verstappen. Le parole del britannico: “Non ho mai detto che mi sarei ritirato. Per me è un privilegio lavorare con questa squadra. Abbiamo attraversato un periodo difficile. Ho avvertito la necessità di fare un passo indietro, di trascorrere un po’ di tempo con la mia famiglia. Poi ho deciso di ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di presentazioni per le varie case di Formula 1 in vista dell’imminente inizio della nuova stagione. Oggi è stata la volta della Mercedes svelare la propria monoposto: la F1 W13, segnata per certi versi da un ritorno al passato con il ritorno dell’argento come colore principale. La stella della casa teutonica è ovviamenteche ha deciso di proseguire il suo cammino, andando a caccia del riscatto dopo la delusione cocente della passata annata, con la sconfitta all’ultimo respiro subita da Max Verstappen. Le parole del britannico: “Non ho maiche mi. Per me è un privilegio lavorare con questa squadra. Abbiamo attraversato un periodo difficile. Ho avvertito la necessità di fare un passo indietro, di trascorrere un po’ di tempo con la mia famiglia. Poi ho deciso di ...

Advertising

Corriere : Ecco la nuova Mercedes W13, Lewis Hamilton: «Tornato per vincere l'ottavo mondiale» - infoitsport : Lewis Hamilton e la Mercedes, decimo anniversario: 'All'attacco insieme , sarà una stagione eccitante' - Sportmedia… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Mercedes – Wolff: “Ritiro di Lewis mai in discussione” #F1inGenerale #F1 #TotoWolff #Hamilton #LewisHamilton #Merc… - F1inGenerale_ : F1 | Mercedes – Wolff: “Ritiro di Lewis mai in discussione” #F1inGenerale #F1 #TotoWolff #Hamilton #LewisHamilton… - ch3xa_piaa : RT @_anna_ix: RAGA VI IMMAGINATE SE DURANTE IL LAUNCH DAY LA FIA FA UN COMUNICATO E DICE 'UE MAX VERSTAPPEN CORTESEMENTE DAI LA NON-TUA COP… -