Erika De Nardo | la nuova vita sul lago di Garda col fidanzato conosciuto nell’ospedale psichiatrico

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Deprova oggi a vivere un’altra. A lasciarsi alle spalle gli incubi di un passato di orrore. Aiutata e supportata dal padre che non ha mai cessato di starle accanto. Il giornalista della Stampa Niccolò Zancan l’ha rintracciata nell’azienda agricola dove lavora, in un paesino suldi. Ma lei preferisce non parlare. Più di venti anni fa l’Italia inorridì per il delitto di Novi Ligure. Lei,, all’epoca 16 anni, e il suoOmar Favaro, 17 anni, uccisero a coltellate la madre di lei e il fratellino di 10 anni. Era la sera del 21 febbraio 2001. I due “fidanzatini” avevano condannato anche il padre di, Francesco De, ma Omar alla fine si tirò indietro. Era stanco. In tutto avevano sferrato ...

De", quindi. Sto bene, grazie. Ma non voglio parlare, preferisco così". Tutti hanno parlato del delitto di Novi Ligure, sono stati anni di dibattiti e sociologie nel tentativo di ...... quindi bisogna avere il coraggio di dire che questo, dal punto di vista dei fatti, è un delitto più esplosivo, mentre è più ingenuo rispetto a quello commesso daDee Omar Favaro . Forse ...mentre è più ingenuo rispetto a quello commesso da Erika De Nardo e Omar Favaro. Forse qui manca l'infanzia: magari c'erano genitori irregolari, la loro coppia non funzionava. Quando mancano queste ...