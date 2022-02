Decreto bollette, c’è il via libera di Palazzo Chigi. Stretta anche contro le frodi in edilizia e sulle energie rinnovabili (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto bollette e quello sui bonus edilizi. Il dl contro l’aumento dei costi di luce e gas prevede lo sviluppo delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche industriali, quello sul Superbonus contiene, invece, azioni per contrastare le frodi in materia edilizia ed energie rinnovabili. “Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza rincorrere a nuovo scostamenti, utilizziamo i margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno” ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, presentando i due decreti in conferenza stampa (qui il video). Decreto bollette, in arrivo nuovi aiuti per fermare gli aumenti di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato ile quello sui bonus edilizi. Il dll’aumento dei costi di luce e gas prevede lo sviluppo dellee il rilancio delle politiche industriali, quello sul Superbonus contiene, invece, azioni per contrastare lein materiaed. “Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza rincorrere a nuovo scostamenti, utilizziamo i margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno” ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, presentando i due decreti in conferenza stampa (qui il video)., in arrivo nuovi aiuti per fermare gli aumenti di ...

