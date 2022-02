Chi è KKR | i “barbari” pronti ad acquisire l’Atalanta

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Chi è KKR? Il fondo statunitense sarebbe un passo a rilevare il controllo deldalla famiglia Percassi, acquisendo l’85% del club bergamasco per la cifra di 350 milioni di euro. Fondato nel 1976 come Kohlberg Kravis Roberts & Co, dal 2010 è quotato alla Borsa di New York, ed è cresciuto in diversi settori, dalle L'articolo

... in funzione soprattutto delle dimensioni; da semprepiù ha, riceve le migliori proposte e può ... Essi nacquero negli anni Ottanta, quando il fondo(che ha appena presentato una "quasi offerta" ...L'azienda italiana che adesso appartiene ae si è fusa con Calsonic Kansei dopo la vendita di ... Marelli in trattativa con gli istituti di credito per ristrutturare il suo debito Secondoè a ...Luca Percassi, comunque, non dovrebbe lascere il club: rimanendo il ceo. La KKR è una società per azioni che opera nel settore dell’economia e degli investimenti fondata nel 1976: di recente, la KKR ...Chi è KKR? Il fondo statunitense sarebbe un passo a rilevare il controllo dell’Atalanta dalla famiglia Percassi, acquisendo l’85% del club bergamasco per la cifra di 350 milioni di euro. Fondato nel ...