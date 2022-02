Cancellato per doping l’argento vinto dietro gli azzurri a Tokyo, la sentenza: i britannici devono restituire le medaglie (Di venerdì 18 febbraio 2022) I britannici arrivati secondo dietro gli azzurri per un soffio nella staffetta 4×100 a Tokyo dovranno restituire le loro medaglie d’argento. Il Tribunale di Arbitrato dello sport di Losanna ha stabilito in via definitiva che da parte di Chijindu Ujah c’è stata la violazione delle regole antidoping, dopo che il britannico risultò positivo agli steroidi ai test dopo la gara vinta dall’Italia. Tutti i risultati di quella squadra vengono quindi annullati, compresi i premi ricevuti. Viene quindi riscritto il risultato di quella gara, vinta dagli azzurri Patta, Jacobs, Desalu e Tortu, proprio con lo scatto memorabile di quest’ultimo che nel finale aveva bruciato l’avversario britannico. l’argento passa al Canada, che finì terzo sul podio, ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iarrivati secondogliper un soffio nella staffetta 4×100 adovrannole lorod’argento. Il Tribunale di Arbitrato dello sport di Losanna ha stabilito in via definitiva che da parte di Chijindu Ujah c’è stata la violazione delle regole anti, dopo che il britannico risultò positivo agli steroidi ai test dopo la gara vinta dall’Italia. Tutti i risultati di quella squadra vengono quindi annullati, compresi i premi ricevuti. Viene quindi riscritto il risultato di quella gara, vinta dagliPatta, Jacobs, Desalu e Tortu, proprio con lo scatto memorabile di quest’ultimo che nel finale aveva bruciato l’avversario britannico.passa al Canada, che finì terzo sul podio, ...

CarloCalenda : Si chiamava eastmed il gasdotto che avrebbe portato quel gas in Italia. Ero riuscito a farlo diventare uno dei prog… - borghi_claudio : Siena sta impazzendo di gioia e io con lei. Speriamo per allora di aver cancellato del tutto il green pass per tutt… - Piu_Europa : 1.240.000 firme attestano un consenso popolare per una legge giusta e umana che disciplini il fine vita. Un consens… - Teresa75641417 : @Epnoveotto Gli insulti non sono d’accordo…si può dire la propria senza insultare nessuno però personalmente mi fa… - francescadelo16 : @Epnoveotto Premesso che NESSUNO ha il diritto di attaccarla, credo che se la siano presa con lei perché ha cancell… -