Ascolti tv | “Doc Nelle Tue Mani 2” vince la serata di giovedì 17 febbraio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La serie ottiene 6.561.000 spettatori pari al 28.7% Continua il successo di “DocTue2?. La fiction Rai con Luca Argentero, in onda ilsu Rai Uno è il programma più visto di’ 17. La serie ottiene infatti 6.561.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo episodio dalle 21.38 alle 22.29 6.768.000 – 27.2% e il secondo dalle 22.34 alle 23.30 6.370.000 – 30.4%). Alle spalle,primain onda il, su Canale 5 Grande Fratello Vip, che registra 2.990.000 spettatori pari al 19.2% di share (GF Vip Night 1.514.000 – 35.8%, GF Vip Live 639.000 – 17.7%). Leggi anche: Luca Argentero e l’anticipazione su Doc: ecco cosa sta per accadere Su Rai2 Stai Lontana da Me ha interessato 766.000 spettatori pari al 3.2% di ...

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 17 febbraio 2022: DOC, GF Vip 6, Harry Potter, Europa League - tvblogit : Ascolti tv giovedì 17 febbraio 2022: DOC, GF Vip 6, Harry Potter, Europa League - IsaeChia : #GfVip 6, il reality di Alfonso Signorini sfida il colosso #DocNelletuemani: ecco come sono andati gli ascolti - filufilo : RT @Unf_Tweet: - Quellochetutti1 : Doc batte il Grande Fratello Vip ?? Nel frattempo Basciano attacca il reality dopo quello che è successo. Ecco tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Doc

Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri giovedì 17 febbraio 2022 ? RaiUno con l'episodio Streghe di- Nelle tue mani è stata ancora una volta imbattibile per i Vipponi di Alfonso Signorini nella Casa del ...... dati didi ieri in prima serata Ieri sera, giovedì 17 febbraio 2022 , tanti programmi e ... Su Rai 1 la fiction 'nelle tue mani 2' ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Canale ...Continua il successo di “Doc Nelle Tue Mani 2?. La fiction Rai con Luca Argentero, in onda il giovedì su Rai Uno è il programma più visto di giovedì’ 17 febbraio. La serie ottiene infatti 6.561.000 ...Un risultato prevedibile, considerato che Rai Uno, con Doc, Nelle tue Mani 2, serie tv seguitissima, abbia dato del filo da torcere al colosso Mediaset con il 28.7% di share e 6.5 milioni di ...