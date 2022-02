Aldo Grasso | Vi spiego io come si fa una telecronaca di calcio

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il, le telecronache e l’ansia di spiegare ogni azione Corriere della sera, pagina 43, di. Una modesta proposta. Provo a lanciare un invito alla direzione sportiva della Rai, di Mediaset, de La7, di Sky, di Dazn, di Prime Video e di tutte le piattaforme che trasmettono partite di c. E se provassimo a contingentare i tempi d’intervento della seconda voce? Qualche parola di spiegazione al 20° e al 40° di ogni tempo (minuto più o minuto meno non importa), giusto per illustrare le tattiche delle squadre e aggiungere qualche osservazione non proprio scontata. Provo a spiegare i motivi della stravagante richiesta. C’è stato un momento (anni fa) in cui la seconda voce serviva a vivacizzare il racconto della partita e le cose per un po’ sono andate bene. II telecronista, però, ha cominciato a patire la ...