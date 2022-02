Tim: Pd vede sindacati, 'necessario incontro con governo su prospettive' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Nella sede nazionale del Partito democratico si è svolto un incontro con i sindacati sulla situazione del gruppo Tim. All'incontro hanno partecipato il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, il responsabile Innovazione e Tcl Tommaso Nannicini, responsabile Economia e Finanze Antonio Misiani. Per i sindacati era presente una delegazione guidata dai segretari generali di categoria Fabrizio Solari (Slc-CGIL), Salvo Ugliarolo (Uilcom) e Vito Antonio Vitale (Fistel – CISL). Nel corso dell'incontro, spiega il Pd, i rappresentanti sindacali hanno espresso forte preoccupazione sul futuro industriale di Tim a seguito delle indiscrezioni di stampa sulle possibili scelte dei vertici dell'azienda e le ricadute occupazionali dirette e indirette. “Sosteniamo la richiesta delle parti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Nella sede nazionale del Partito democratico si è svolto uncon isulla situazione del gruppo Tim. All'hanno partecipato il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, il responsabile Innovazione e Tcl Tommaso Nannicini, responsabile Economia e Finanze Antonio Misiani. Per iera presente una delegazione guidata dai segretari generali di categoria Fabrizio Solari (Slc-CGIL), Salvo Ugliarolo (Uilcom) e Vito Antonio Vitale (Fistel – CISL). Nel corso dell', spiega il Pd, i rappresentanti sindacali hanno espresso forte preoccupazione sul futuro industriale di Tim a seguito delle indiscrezioni di stampa sulle possibili scelte dei vertici dell'azienda e le ricadute occupazionali dirette e indirette. “Sosteniamo la richiesta delle parti ...

CamFerrari25 : @underoostom ho sistemato, dall‘ app di sky Q in breve non si vedeva, sono passata a tim vision e ora si vede bene - CamFerrari25 : comunque grazie a tutti ma mi sa che è un problema dell’app di sky Q perché ora sono entrata da tim vision e si ved… - CamFerrari25 : @TevezFaCose @IlJTenente io sono da tv ma mi sa che è l’app di prime video da sky Q, perché ora ho acceso tim vision e si vede bene - Laurett46984900 : @SasatoreS In realtà, inizialmente dall esterno aveva molti più consensi e a cause di quelle gare stupide molti si… - UninaIT : Terza edizione della 5G Academy Il progetto vede insieme la Federico II, Nokia e TIM. Scadenza prorogata… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim vede Intesa Sanpaolo lancia 'Up2Stars' un nuovo programma di valorizzazione per le startup Il ruolo di Intesa Sanpaolo Innovation Center Il percorso di accelerazione vede Intesa Sanpaolo ... cloud company del Gruppo TIM - metteranno a disposizione delle startup servizi e strumenti utili all'...

Intesa Sanpaolo lancia Up2Stars Il ruolo di Intesa Sanpaolo Innovation Center Il percorso di accelerazione vede Intesa Sanpaolo ... cloud company del Gruppo TIM - metteranno a disposizione delle startup servizi e strumenti utili all'...

Tim: Pd vede sindacati, 'necessario incontro con governo su prospettive' Il Sannio Quotidiano Tim: Pd vede sindacati, 'necessario incontro con governo su prospettive' Roma, 17 feb Nella sede nazionale del Partito democratico si è svolto un incontro con i sindacati sulla situazione del gruppo Tim. All'incontro hanno partecipat ...

F, RUSSO, Bel duello Piatek-Cabral: ecco chi scelgo Chiamato a dare consigli di fantacalcio nell'omonima trasmissione su TimVision (Fantacalcio serie A Tim in programma domani), lo speaker radiofonico tifoso viola Federico Russo ...

