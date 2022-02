Tangentopoli per chi non c’era (Di giovedì 17 febbraio 2022) Chi furono i personaggi coinvolti, cosa fecero, chi erano i magistrati del “pool” di Mani Pulite e perché proprio “Tangentopoli” Leggi su ilpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Chi furono i personaggi coinvolti, cosa fecero, chi erano i magistrati del “pool” di Mani Pulite e perché proprio “

Advertising

ilriformista : Da 'l’aristocratico feroce' al 'rivoluzionario pigro' passando per il 'Fonzie tormentato' (di @tizianamaiolo)… - WestRaymond3 : RT @ilpost: Tangentopoli per chi non c’era - liberismorisor1 : RT @Enrico__Costa: Pm che si scelgono il Gip cui chiedere gli arresti. Misure disposte a distanza di anni dai fatti. Arresti per ottenere c… - emanueleraco : RT @ilcaffeonline: #30anni fa #ManiPulite. Ma l’Italia non sognò di cambiare - polemico_real : RT @Enrico__Costa: Pm che si scelgono il Gip cui chiedere gli arresti. Misure disposte a distanza di anni dai fatti. Arresti per ottenere c… -