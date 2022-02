Stato islamico, una minaccia per il Mediterraneo. Il report Icsa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ciò che resta dell’Isis rappresenta ancora una minaccia? Questa è la domanda a cui ha cercato di rispondere l’ultimo rapporto dal titolo “Rischi e minacce dello Stato islamico”, elaborato dall’Osservatorio Icsa per la sicurezza del Mediterraneo (Oismed). Il documento, che mira a fare il punto su ciò che resta della milizia islamista, è Stato presentato nel corso del live talk organizzato dalla Fondazione Icsa in partnership con Formiche. All’evento hanno partecipato il presidente della Fondazione, Leonardo Tricarico, il direttore centrale della Polizia di prevenzione del ministero dell’Interno, Diego Parente, il vicepresidente di Icsa, già direttore del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) del Viminale, Carlo De Stefano, Giancarlo ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ciò che resta dell’Isis rappresenta ancora una? Questa è la domanda a cui ha cercato di rispondere l’ultimo rapporto dal titolo “Rischi e minacce dello”, elaborato dall’Osservatorioper la sicurezza del(Oismed). Il documento, che mira a fare il punto su ciò che resta della milizia islamista, èpresentato nel corso del live talk organizzato dalla Fondazionein partnership con Formiche. All’evento hanno partecipato il presidente della Fondazione, Leonardo Tricarico, il direttore centrale della Polizia di prevenzione del ministero dell’Interno, Diego Parente, il vicepresidente di, già direttore del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) del Viminale, Carlo De Stefano, Giancarlo ...

