Sofia Jirau, la prima modella con la sindrome di Down a sfilare per Victoria's Secret (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si chiama Sofia Jirau, ha 25 anni e sarà la prima modella con la sindrome di Down a sfilare per Victoria's Secret. "Gli angeli" hanno cominciato la via dell'inclusione da qualche tempo e con lei, con Sofia, il brand ha fatto una bellissima scelta: "Voglio mostrare alle persone che non ci sono limiti e ispirarle a lottare per i propri sogni. Motivarle a spezzare le catene che si autoimpongono", le parole della 25enne. Che dicono molto. E che insegnano alla moda quanto importante sia l'accettazione della propria unicità e l'abbandono di modelli superati, irrealistici, fuori tempo massimo: "Sono nata per questo e voglio mostrare al mondo che ho tutto ciò di cui una modella ha bisogno per brillare"

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Jirau Così Sofia abbatte il tabù della sessualità (17/02/2022) È rimbalzata sui giornali e le tv di tutto il mondo la notizia della giovane modella portoricana, Sofia Jirau , 25 anni, scelta come testimonial dal celebre brand di intimo Victoria's Secret . La notizia ha attirato l'attenzione dei media perché la modella ha la sindrome di Down. Non è la prima ...

Sofia Jirau, la prima modella down a sfilare per Victoria's Secret Sofia Jirau , modella e attivista, ha annunciato lei stessa la partecipazione alla campagna della nuova collezione Love Cloud dedicata alla biancheria intima per tutti i giorni. Fu un paio di anni ...

FASHION - La bellezza di un angelo imperfetto QC QuotidianoCanavese Sofia Jirau, la prima modella con sindrome di Down di Victoria’s Secret Una svolta a suo modo storica. La moda che diventa inclusiva. È la storia di Sofia Jirau, 25 anni, portoricana, che sin da bambina sognava di diventare una modella. Un sogno secondo molti irrealizzabi ...

Così Sofia abbatte il tabù della sessualità Martina Fuga, vicepresidente Coordown, analizza la scelta del brand Victoria's Secret di chiamare una giovane modella con sindrome di Down per una linea di intimo. C'è un po' di diversity washing, oss ...

