Advertising

LALAZIOMIA : Porto, Conceicao: 'Lazio squadra di qualità con un allenatore esperto' - AleCat_91 : PORTO - LAZIO 2-1: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - Pigons011 : Oggi grande Lazio,specialmente nel primo tempo dove avremmo dovuto chiudere sul 2-0.Detto questo Conceicao sarà ami… - sportli26181512 : #Porto-#Lazio 2-1: Zaccagni non basta, doppietta di Toni Martinez: Nell'andata degli spareggi di #EuropaLeague i bi… - infoitsport : Verso Porto-Lazio, Semedo la novità del gruppo di Conceiçao. Evanilson possibile unica punta -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Conceicao

Commenta per primo Questo il tabellino di- Lazio 2 - 1.(4 - 3 - 3): D. Costa; Joao Mario (43' st Bruno Costa), Mbemba, Pepe (43' st Antunes Eustaquio)... Taremi, Francisco, Ruben ...Toni Martinez ribalta la Lazio La Lazio fa la gara, è attenta e compatta dietro e il fraseggio sarriano manda a vuoto la pressione del, decisamente attendista e innocuo. Zaccagni e Pedro ...PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario (88' Bruno Costa ... Claudio Ramos, Fabio Cardoso, Marcano, Taremi, Francisco Conceicao, Ruben Semedo, Borges. All.: Sergio Conceicao LAZIO (4-3-3): Strakosha; ...Oporto, 17 feb. – (Adnkronos) – Il gol di tacco di Zaccagni illude la Lazio che, priva del suo leader Ciro Immobile si fa rimontare dalla doppietta di Toni Martinez ed esce sconfitta per 2-1 dallo ...