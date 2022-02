Perché Macron chiude la missione in Mali

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L’idea è di muovere le forze in Costa d’Avorio per continuare a mantenere una presenza stabile nel Sahel e direttamente operativa per la sicurezza della regione. E anche l’Eliseo cerca di comunicare la scelta anche come un miglioramento tecnico, la ragione di fondo sta nel fatto che la Francia ha perso contatto con il(e con il Ciad), centri nevralgici del dispiegamento saheliano su cui Parigi ha nel corso degli anni coinvolto altre nazioni europee. Tra queste l’Italia, che fornisce 200 uomini alla “Task Force Takuba”, ampliamento multinazionale dell’operazione “Serval”, partita nel 2013 per aiutare ildopo un golpe, continuata sotto il nome “Barkhane” ed estesa a tutta la regione, e da oggi, giovedì 17 febbraio ufficialmente conclusa in. Con essa probabilmente anche Takuba e forse Eutam,con ...