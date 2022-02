Advertising

Corriere : Morte di David Astori, 3 a processo «Falsificata la data di un esame» - Agenzia_Ansa : Spunta un falso certificato medico nell'inchiesta sulla morte di Davide Astori, in tre a processo. C'è anche il pro… - SkySport : Davide Astori, 3 medici rinviati a giudizio per la morte del capitano della Fiorentina #SkySport #Fiorentina… - andy_reds : RT @Agenzia_Ansa: Spunta un falso certificato medico nell'inchiesta sulla morte di Davide Astori, in tre a processo. C'è anche il professor… - yassine01937035 : RT @PianetaMilan: Morte #Astori , certificato medico falso: tre medici rinviati a giudizio | News #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Astori

AGI - Tre rinvii a giudizio per una costola del processo per ladel calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, Davide. A processo va ancora una volta l'ex direttore della medicina sportiva di Firenze, Giorgio Galanti, già condannato a un ...Davide/ Cause, super perizia e processo: "poteva essere evitata" Il secondo capitolo della vicenda giudiziaria relativa alladel calciatore, stroncato da una crisi cardiaca il 4 ...AGI - Tre rinvii a giudizio per una costola del processo per la morte del calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, Davide Astori. A processo va ancora una volta l'ex direttore della ...Tre rinvii a giudizio per falso in quella che è una costola del processo per la morte dell’ex giocatore di Cagliari e Fiorentina Una morte che fa ancora parlare. Sono tre i rinvii a giudizio per la mo ...