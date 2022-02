L’ex compagna di Paolo Brosio sarebbe nel cast de La Pupa e il Secchione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il prossimo 15 marzo 2022 su Canale 5 partirà una nuova edizione de Lae il. Stando alle indiscrezioni, neldovrebbe esserci anche Maria Laura De Vitis nonché exdi. Il presuntoMaria Laura De Vitis si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la relazione avuta con. Stando alle indiscrezioni, la modella potrebbe essere stata ingaggiata da Barbara D’Urso per partecipare al suo primo reality show: Lae il. Tra i personaggi presenti neltra i secchioni dovrebbe esserci il mummologo Aristide Malnati (ex Isola dei Famosi ed ex Grande Fratello Vip). Per quanto riguarda le Pupe è uscito il nome di ...