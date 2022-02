Lazio | un posto in Europa per il colpo in estate

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lae in particolar modo Maurizio Sarri hanno un sogno di mercato. Si tratta di Emerson Palmieri, terzino sinistro di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Lione. Come riportato da Il Messaggero, l’allenatore biancoceleste ha individuato nel laterale italo-brasiliano l’obiettivo numero uno per giugno. Le fasce di difesa sono infatti tra le zone di campo in cui laha sofferto di più in questo campionato, per via anche delle prestazioni altalenanti di Lazzari, Marusic e Hysaj. Lotito ha già messo in chiaro le cose col tecnico toscano: per tentare l’affondo serviranno i soldi derivanti da un piazzamento europeo. Vincere per rinforzarsi, dunque, il motto del patron biancoceleste.