Greco | Un giudice in Campidoglio? È normale Mani pulite? Commenterò al cinquantennale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Come anticipato dal Foglio da oggi l’ex procuratore di Milano Francesco, da pochi mesi in pensione, sarà consulente per la legalità del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Svolgerà il suo lavoro a titolo gratuito. Questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa Gualtieri ehanno firmato un protocollo che delinea le materie su cui l’ex procuratore darà una mano al Comune: contrasto alla corruzione, antiriciclaggio e recupero dell’evasione fiscale. Non è la prima che un magistrato arriva in. L’ex sindaca Virginia Raggi tra i suoi primi atti firmò un protocollo con l’Anac di Raffaele Cantone per garantire un controllo preventivo sugli appalti, prima di lei sempre sulla scia dell’inchiesta mondo di mezzo il sindaco Ignazio Marino nominò come delegato alla Legalità un altro magistrato, Alfonso Sabella. Quelle ...