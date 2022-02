Fine vita | è iniziata la discussione alla Camera Respinti gli emendamenti per affossare la proposta di legge

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Voti contrari 262. Voti favorevoli 126. Ladei Deputati ha respinto i dueche chiedevano l’affossamento delladisul suicidio assistito. Ora continua il voto su tutti gli altri: ne sono stati presentati 200. Lasul suicidio assistito è cominciata a due giorni dscelta della Corte Costituzionale di bocciare il referendum proposto dall’Associazione Luca Coscioni. C’è una differenza però tra i due temi: lainriguarda il suicidio assistito, quello che succede quando la persona malata è in grado di assumere in maniera autonoma i farmaci necessari a interrompere la. Il referendum che è arrivato sul tavolo della Corte ...

La discussione sulle legge per ilva avanti: due giorni dopo la bocciatura del referendum sull' eutanasia legale, la Camera affossa l' emendamento soppressivo avanzato da Lega e Forza Italia che, di fatto, avrebbe fatto ...Allaho dovuto rifare tutto". "A cena da Maria Latella", prodotto da Level 33 per Sky TG24, ... Lontano dalle poltrone degli studi tv, il programma prendetra le mura domestiche, in un clima ...Parla l'autore della richiesta bocciata dalla Consulta: "Nessun errore, è la legge sulle droghe a essere scritta malissimo" (La Repubblica) “Fine vita? È in totale contraddizione, perché se io non ...Bocciati alla Camera i due emendamenti – identici, presentati da Lega e Forza Italia – per la soppressione dell’articolo 1 del ddl sul Fine vita, che di fatto avrebbe affossato l’intero provvedimento.