Biscotti cegliesi | la ricetta di Antonella Ricci

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ladeidi, dolcetti E’ sempre mezzogiorno a base di mandorle che dobbiamo provare subito. Idi oggi 17 febbraio 2022 di E’ sempre mezzogiorno possiamo gustarli con la glassa al cioccolato o semplici senza aggiungere altro. Non perdete le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette di. Caffè, liquore, cannella, limone, uova, un ripieno di confettura di ciliegie, questididevono essere una vera golosità. Ecco come si fanno in poco tempo questi dolcetti cegliese della chef pugliese, ladeiripieni di ...